Avec son 18e titre du Grand Chelem acquis à l’Open d’Australie, Novak Djokovic relance une nou­velle fois le débat sur le GOAT (Greatest Of All Time) du ten­nis. Le Big Three a rem­por­té 58 des 70 Majeurs depuis le pre­mier rem­por­té par Roger Federer, à Wimbledon en 2003. À 20–20–18, le nombre de titres du Grand Chelem peut‐il à lui seul clore ce débat ? Visiblement pas pour Marin Cilic, qui estime que le nombre de Majeurs n’est pas le plus impor­tant pour défi­nir le GOAT :

« Disons qu’à la fin de leur car­rière, ce ne sera pas le plus impor­tant de savoir qui de Djokovic, Nadal ou Federer aura le plus de Grand Chelem. Je pense que cela va avoir de l’im­por­tance pour les livres d’histoire, mais, vous savez, ce sont trois des joueurs à part et nous appré­cions tous leur suc­cès dif­fé­rem­ment. Sur le meilleur joueur de l’histoire, ce n’est pas tou­jours facile de com­pa­rer les géné­ra­tions parce qu’il y a eu pleins de joueurs dif­fé­rents, des riva­li­tés dif­fé­rentes, des ten­nis dif­fé­rents… c’est com­plexe. Il y a beau­coup de choses à prendre en compte. »