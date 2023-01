Tête de série numéro une de l’ATP 250 de Pune qui a lieu cette semaine en même temps que celui d’Adélaide et que la United Cup, Marin Cilic s’est présenté en confé­rence de presse en Inde où il a notam­ment expliqué les diffé­rences fonda­men­tales entre un vain­queur de Grand Chelem et les autres joueurs. Et natu­rel­le­ment, il s’est appuyé sur le Big 3 pour étayer son propos.

« Je pense qu’il y a une légère diffé­rence lors des compé­ti­tions. Mentalement, il y a une diffé­rence quand on parti­cipe à un Grand Chelem, surtout par rapport aux autres tour­nois. Quand on aborde un match en cinq sets, il faut être prêt menta­le­ment dès le premier point. Ce que nous avons vu ces dernières années avec Federer, Nadal et Djokovic, c’est que ces gars ont joué avec une menta­lité de tueur et avec une atti­tude sans précé­dent. Ils exigent de vous que vous soyez au plus haut niveau tout au long du match, et c’est ce qui, à mon avis, leur donne le plus grand avantage. »