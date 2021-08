Médaillé d’argent aux JO de Tokyo en double avec son parte­naire Ivan Dodig, Marin Cilic s’est exprimé sur une possible entrée au Hall of Fame, quelques jours seule­ment après l’en­trée de son compa­triote et ancien entraî­neur Goran Ivanisevic.

« Je ne sais pas. Ce sera décidé par les personnes qui pren­dront ces déci­sions. Goran Ivanisevic méri­tait d’être nommé au Hall of Fame du tennis beau­coup plus tôt. Qui sait, peut‐être que cela m’ar­ri­vera aussi. J’ai réussi à remporter l’US Open et à remporter de nombreux autres succès dans la même époque que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. J’ai aussi remporté la Coupe Davis et je ne veux pas m’ar­rêter là », a déclaré un Marin Cilic qui, en voulant ne pas se prononcer, plaide clai­re­ment en sa faveur.