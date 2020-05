Marin Cilic qui participera à l’Adria Tour organisé par Novak a donné une interview à nos confrères du site serbe Sportklub. Le Croate exprime son profond respect et son admiration pour Novak Djokovic qu’il considère comme un proche. « Je connais Novak depuis que j’ai 13 ans. Nous avons fait le circuit ensemble pendant de nombreuses années. Nous nous sommes joué de nombreuses fois (NDLR : Djokovic mène 17 à 2 dans leurs confrontations) et nous ne sommes liés que par de beaux souvenirs tout au long de notre carrière. Novak a encore un peu de meilleurs souvenirs que moi (rires), car il est souvent sorti vainqueur de nos duels. Quoi qu’il en soit, nous avons toujours été de très bons amis. D’un point vue sportif, Novak est phénomène, il travaille très dur sur lui-même. De plus au cours de ces dernières années, il a aidé le tennis et toute sa communauté pour que notre sport progresse encore. Son engagement est impressionnant et je dois avouer que cela m’inspire énormément. »