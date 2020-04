Dans un entretien accord au journal croate Jutarnji, Marin Cilic est interrogé sur Roger Federer et sur les possibles bénéfices qu’il pourrait tirer de cette suspension du circuit. Le Croate a été clair : « Roger utilisera certainement parfaitement cette pause. Comme il a toujours su le faire. J’ai personnellement vu à quel point lui et Nadal avaient travaillé pour revenir après une longue pause. Rafa a souvent été blessé et il est toujours revenu. Federer a profité aussi d’une longue pause et il est revenu encore mieux préparé. Je suis sûr qu’il n’a pas dit son dernier mot. Peut-être que son désir de titres après cette interruption sera encore plus grand. »

Lors de live Instagram avec Rafael Nadal, le Bâlois avait été rassurant concernant son genou : « Le genou, ça va. Les six premières semaines ont été très bonnes puis cela a été un peu plus lent. Mais là, je sens que ça s’améliore à nouveau. Je n’ai pas de stress et je ne veux pas me précipiter. Le point positif de cette situation, c’est que j’ai beaucoup de temps. »