Marin Cilic s’est exprimé au sujet de cette situation particulière de la crise du coronavirus chez nos confrères d’Ubitennis. Le Croate est le premier a évoqué une certaine peur même s’il se veut rassurant : « J’évite tout type de risque. Nous sommes tous conscients que la situation est difficile et la vérité est que j’ai peur d’aller dans un gymnase. J’essaierai donc toujours de miser plus sur un entraînement en extérieur autant que possible. »

Le Croate a aussi abordé le vrai avantage de cette pause : « Le positif est que dans le tennis, nous avons une très longue saison et là c’est une forme de repos forcé. À l’heure actuelle, la seule chose importante est de résoudre la pandémie. Je pense aussi que le sujet des points doit être étudié avec beaucoup de précision. »