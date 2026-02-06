Alors que l’on sait l’ATP vise à réduire les tour­nois ATP250, Marin Cilic est monté au créneau par l’in­ter­mé­diaire de nos confrères de Clay Magazine.

« Je serais triste de perdre les 250. Je suis un homme de la tradi­tion, j’adore les petits tour­nois. À mes débuts, j’ai enchaîné les tour­nois satel­lites, les Futures, puis les Challengers, et enfin les 250. Chaque tournoi a son charme » a expliqué le Croate qui sait de quoi il parle puisque après une belle carrière où il a atteint la 3ème place mondiale et remporté l’US Open, il a du repartir sur les « petits » tour­nois suite à ses bles­sures aux genoux.

Mais le président de l’ATP se moque un peu de tout ça puisque son objectif est de pouvoir installer le fameux 10ème Masters 1000, orga­nisé par l’Arabie Saoudite.

D’ailleurs l’ATP est entrain de racheter des dates pour faire de l’es­pace dans un calen­drier surchargé. Même certaines date d’ATP500 sont visées.