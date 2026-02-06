Alors que l’on sait l’ATP vise à réduire les tournois ATP250, Marin Cilic est monté au créneau par l’intermédiaire de nos confrères de Clay Magazine.
« Je serais triste de perdre les 250. Je suis un homme de la tradition, j’adore les petits tournois. À mes débuts, j’ai enchaîné les tournois satellites, les Futures, puis les Challengers, et enfin les 250. Chaque tournoi a son charme » a expliqué le Croate qui sait de quoi il parle puisque après une belle carrière où il a atteint la 3ème place mondiale et remporté l’US Open, il a du repartir sur les « petits » tournois suite à ses blessures aux genoux.
Mais le président de l’ATP se moque un peu de tout ça puisque son objectif est de pouvoir installer le fameux 10ème Masters 1000, organisé par l’Arabie Saoudite.
D’ailleurs l’ATP est entrain de racheter des dates pour faire de l’espace dans un calendrier surchargé. Même certaines date d’ATP500 sont visées.
