À Saint‐Petersbourg dimanche, Marin Cilic a remporté le 20e titre de sa carrière. Cinq autre joueurs encore actifs ont passé cette barre symbo­lique : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Juan Martin Del Potro. Et à 33 ans, le Croate a encore très faim. Il vise extrê­me­ment haut.

« Mes plans sont de conti­nuer à m’en­traîner dur, de conti­nuer à pousser, dans le but de me donner une autre chance de gagner de grands tour­nois et de jouer un tennis incroyable, pour être capable de battre les joueurs qui sont au sommet. C’est mon objectif. Je ne sais pas où j’ar­ri­verai, mais ces deux tour­nois en Russie sont un excellent début pour moi. Jouer aussi bien m’aide beau­coup, surtout en termes de confiance », a déclaré Marin Cilic, qui enchaîne mardi à Bercy contre Alejandro Davidovich Fokina.