Marin Cilic est sur la même ligne que Novak Djokovic et sa PTPA concer­nant la poli­tique de répar­ti­tion des gains au sein du circuit ATP.

S’il n’a pas pour autant adhéré à l’as­so­cia­tion créée par le numéro 1 mondial et Vasek Pospisil, le Croate déve­loppe les mêmes idées dans une récente inter­view accordée aux Allemands de Tennisnet.

« Je ne veux criti­quer personne, car l’ATP en parti­cu­lier fait beau­coup dans ce sens. Là aussi, un bon travail a été fait. Mais à la fin de la journée, il est vrai qu’une grande partie de l’argent des prix provient des tour­nois du Grand Chelem. Si un certain pour­cen­tage de cet argent ne va pas aux événe­ments Challenger et aux joueurs qui ne font pas partie du top 100, il n’y aura pas de déve­lop­pe­ment du tennis. Pour moi, c’est désas­treux. Je suis sur le circuit depuis 2006 : le prize money a augmenté et les joueurs gagnent désor­mais plus, mais au final, c’est toujours le top 100 qui peut financer sa vie avec cet argent. Pour les joueurs classés autour de la 150e place mondiale, il est diffi­cile de se payer un entraî­neur de tennis, un coach de fitness et un physio­thé­ra­peute. C’est pour­tant ce dont on a besoin pour réussir. De ce point de vue, je suis très socia­liste. L’argent des prix devrait être réparti de manière beau­coup plus équi­table afin de donner aux joueurs de meilleures possi­bi­lités de gagner leur vie. En tant que commu­nauté du tennis, nous n’ac­cor­dons pas assez d’es­time aux joueurs qui ne font pas partie du top 100. Cela doit changer. »