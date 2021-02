Marin Cilic a été inter­ro­gé der­niè­re­ment sur la qua­li­té du jeu du Big 3 qu’il connait bien. Le Croate a noté beau­coup de dif­fé­rences fina­le­ment entre Roger Federer et Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour lui, Rafa et Djoko jouent dans le même registre basé sur l’in­ten­si­té alors que le Suisse livre une par­ti­tion dif­fé­rente : ‘Je ne peux pas dire que Roger ne met pas de l’in­ten­si­té. Mais celle‐ci est pas la même que celles de Rafa et Nole. Roger cherche la varia­tion, le chan­ge­ment de rythme, de vitesse. Il doit beau­coup comp­ter sur ses propres qua­li­tés, sur son jeu rapide, son ser­vice, son coup droit. Pour y par­ve­nir il faut être ath­lé­tique, agile, il cherche tou­jours à gagner du temps et il y par­vient car il a un oeil incroyable »

