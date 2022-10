Avant d’af­fronter Novak Djokovic pour la 21ème fois (NDLR : Novak mène 18 à 2), le Croate a bien voulu parler du Serbe même s’il préfère se concen­trer sur l’idée que c’est déjà une superbe journée à vivre.

« Nous savons tout sur Novak, il n’y a pas grand‐chose à dire sur lui. Il est extrê­me­ment diffi­cile de jouer contre lui, cela a été le cas tout au long de ma carrière. Il sert incroya­ble­ment bien et c’est l’un des meilleurs retour­neurs que le tennis ait jamais connu. Ce sont deux éléments avec lesquels il crée beau­coup de pres­sion dans le match. Vous ne pouvez pas avoir trop de faiblesses car il les exploi­tera. C’est la finale, un grand défi, c’est toujours exci­tant de le jouer. Pour jouer contre lui, il faut tout donner sur le terrain et être prêt à jouer au plus haut niveau. C’est une journée fantas­tique à vivre »