Au premier tour de l’ATP 250 de Dallas, Marin Cilic a battu l’un des joueurs les plus enthou­sias­mants du circuit, en la personne de Learner Tien, 23e mondial à 20 ans : 7–5, 7–6(4), en 1h51 de jeu.

Le Croate de 37 ans est ainsi devenu le deuxième joueur actif à décro­cher une 600e victoire sur le circuit, après Novak Djokovic bien loin devant (1 168 à son actif !).

« C’est tout simple­ment une journée magni­fique. Ces deux dernières années ont été très diffi­ciles. J’ai dû faire face à de nombreuses épreuves… C’est une grande joie d’avoir franchi cette étape impor­tante. Cela en dit long sur mon dévoue­ment au tennis », a réagi le vain­queur de l’US Open 2014, aujourd’hui 61e mondial.

Marin Cilic on getting his 600th match win :



« It’s just a beau­tiful day. It’s been so diffi­cult these last couple years. I was battling through many things… It’s just a joy to get this miles­tone. It speaks volumes about my dedi­ca­tion to tennis. » 🥹



Stan Wawrinka et Gaël Monfils, qui pren­dront leur retraite en fin de saison, ont eux respec­ti­ve­ment remporté 586 et 583 victoires. Alexander Zverev suit à seule­ment 28 ans avec 526 victoires.