Au premier tour de l’ATP 250 de Dallas, Marin Cilic a battu l’un des joueurs les plus enthousiasmants du circuit, en la personne de Learner Tien, 23e mondial à 20 ans : 7–5, 7–6(4), en 1h51 de jeu.
Le Croate de 37 ans est ainsi devenu le deuxième joueur actif à décrocher une 600e victoire sur le circuit, après Novak Djokovic bien loin devant (1 168 à son actif !).
« C’est tout simplement une journée magnifique. Ces deux dernières années ont été très difficiles. J’ai dû faire face à de nombreuses épreuves… C’est une grande joie d’avoir franchi cette étape importante. Cela en dit long sur mon dévouement au tennis », a réagi le vainqueur de l’US Open 2014, aujourd’hui 61e mondial.
Marin Cilic on getting his 600th match win :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 10, 2026
« It’s just a beautiful day. It’s been so difficult these last couple years. I was battling through many things… It’s just a joy to get this milestone. It speaks volumes about my dedication to tennis. » 🥹
pic.twitter.com/WKJ014hyA4
Stan Wawrinka et Gaël Monfils, qui prendront leur retraite en fin de saison, ont eux respectivement remporté 586 et 583 victoires. Alexander Zverev suit à seulement 28 ans avec 526 victoires.
Publié le mercredi 11 février 2026 à 09:55