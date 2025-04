Actuellement opposé au Français, Benjamin Bonzi, pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid, Marin Cilic a accordé une longue inter­view à nos confrères de Puntodebreak avant le tournoi.

Et lors­qu’on lui a demandé de comparer l’an­cienne géné­ra­tion avec l’ac­tuelle, le Croate a reconnu en certain manque de variété chez les joueurs d’aujourd’hui.

« Ils sont diffé­rents, à la fois menta­le­ment et sur le plan du tennis. Les joueurs d’au­jourd’hui ont un style plus simi­laire, alors que les joueurs d’il y a 15 ans étaient un peu plus variés. Gasquet, Monfils, Tsonga, Roddick, Roger, Rafa, Andy, Novak, Del Potro, Nalbandian, Berdych, Ferrer… rien que dans cette liste, on trouve une combi­naison de styles très variée, ainsi qu’un groupe de joueurs qui ont atteint un niveau de régu­la­rité incroyable. »