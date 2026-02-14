C’est quand même mieux et plus cohé­rent quand ce sont les joueurs qui s’ex­priment plutôt que des obser­va­teurs qui sont souvent postés devant leur télé­vi­seur. Revenant sur les juge­ments haifs de Patrick Mouratoglou, Marin Cilic a mis tout le monde d’accord.

‘Si on compare les niveaux, je ne pense pas qu’il y ait beau­coup de diffé­rences. Il y a dix, douze ou quatorze ans, nous avions des joueurs extrê­me­ment régu­liers, capables de jouer à un très haut niveau semaine après semaine. Il y avait des joueurs comme Tomas Berdych, David Ferrer, Tsonga … Ces joueurs étaient très perfor­mants chaque semaine. Aujourd’hui, je pense que les joueurs ont le niveau, sont incroya­ble­ment compé­ti­tifs et jouent un tennis magni­fique, mais ce groupe de joueurs classés de la 5e à la 20e place mondiale peut travailler sa régu­la­rité pour main­tenir ce niveau chaque semaine. C’est là, à mon avis, la prin­ci­pale diffé­rence »