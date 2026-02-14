C’est quand même mieux et plus cohérent quand ce sont les joueurs qui s’expriment plutôt que des observateurs qui sont souvent postés devant leur téléviseur. Revenant sur les jugements haifs de Patrick Mouratoglou, Marin Cilic a mis tout le monde d’accord.
‘Si on compare les niveaux, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différences. Il y a dix, douze ou quatorze ans, nous avions des joueurs extrêmement réguliers, capables de jouer à un très haut niveau semaine après semaine. Il y avait des joueurs comme Tomas Berdych, David Ferrer, Tsonga … Ces joueurs étaient très performants chaque semaine. Aujourd’hui, je pense que les joueurs ont le niveau, sont incroyablement compétitifs et jouent un tennis magnifique, mais ce groupe de joueurs classés de la 5e à la 20e place mondiale peut travailler sa régularité pour maintenir ce niveau chaque semaine. C’est là, à mon avis, la principale différence »
Publié le samedi 14 février 2026 à 08:58