S’exprimant lors d’un podcast de l’ATP, Marin Cilic a avoué qu’il regar­dait souvent ses matchs face au Big3 notam­ment ceux où il parve­nait à rivaliser.

« Très souvent, je vais sur YouTube pour regarder les moments forts de beau­coup de leurs matchs mais aussi de mes perfor­mances face à eux. Leurs confron­ta­tions étaient les sommets de notre sport, je le recon­nais. Roger, dont la carrière a été si longue, a défi­ni­ti­ve­ment marqué l’his­toire du tennis. En tant que joueur, il a trans­formé le tennis, et ces moments, je m’en souviens, certains avec du positif, d’autres avec du négatif, mais ce sont ceux qui m’ont poussé à aller plus loin et à me hisser à un autre niveau. »