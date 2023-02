Opéré du genou droit le 22 janvier dernier, Marin Cilic sera absent pendant plusieurs mois. C’est sans doute l’une des raisons qui a poussé son coach de longue date, Ivan Cinkus, à mettre un terme à leur colla­bo­ra­tion commencée il y a huit ans pour rejoindre le Serbe Miomir Kecmanovic (33e).

« Kecmanovic m’a contacté et m’a demandé si je voulais le rejoindre, je l’ai dit à Marin, il m’a dit ‘d’accord’ et c’était fait. Miomir joue vrai­ment bien mais il lui manque une atti­tude posi­tive sur le court. Il est un jeune joueur qui a besoin d’un coach qui va le faire travailler dur et l’aider à rester disci­pliné. Des discus­sions que j’ai eu avec lui, j’ai l’impression que beau­coup de choses n’étaient pas clai­re­ment défi­nies avec Nalbandian », a expliqué l’en­traî­neur croate à Sportske novosti.

A noter qu’en 2022, le joueur de 23 ans avait colla­boré avec David Nalbandian et Johan Ortegen.