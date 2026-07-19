Vous ne connaissez probablement pas encore son nom. Raffaele Cirunelli est un jeune espoir italien qui a eu la chance de servir de sparring‐partner à Jannik Sinner lors d’un entraînement à Wimbledon.
Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis, le joueur de 18 ans est revenu sur cette expérience inoubliable. Il a notamment raconté comment le numéro 1 mondial s’était montré particulièrement bienveillant à son égard, n’hésitant pas à lui prodiguer quelques conseils tout en s’intéressant à son parcours.
« Oui, il m’a donné quelques conseils sur la façon de jouer sur ce gazon, qu’il connaît parfaitement. Ensuite, il s’est montré très sympathique en s’intéressant également à moi et à mon parcours. Il m’a fait l’impression d’être une personne très réservée, mais capable de communiquer avec beaucoup de naturel et d’humour. Il plaisantait régulièrement avec les membres de son équipe, tout en alternant avec des échanges beaucoup plus sérieux sur le déroulement de l’entraînement. » a déclaré l’Italien.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 11:44