Accueil ATP

Ciurnelli, junior Italien qui a eu la chance de s’en­traîner avec Sinner à Wimbledon : « Il m’a donné l’im­pres­sion d’être quel­qu’un de très réservé, mais qui sait aussi commu­ni­quer avec beau­coup de simpli­cité et d’humour »

Par
Antoine Touchard
-
152

Vous ne connaissez proba­ble­ment pas encore son nom. Raffaele Cirunelli est un jeune espoir italien qui a eu la chance de servir de sparring‐partner à Jannik Sinner lors d’un entraî­ne­ment à Wimbledon.

Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis, le joueur de 18 ans est revenu sur cette expé­rience inou­bliable. Il a notam­ment raconté comment le numéro 1 mondial s’était montré parti­cu­liè­re­ment bien­veillant à son égard, n’hé­si­tant pas à lui prodi­guer quelques conseils tout en s’in­té­res­sant à son parcours.

« Oui, il m’a donné quelques conseils sur la façon de jouer sur ce gazon, qu’il connaît parfai­te­ment. Ensuite, il s’est montré très sympa­thique en s’in­té­res­sant égale­ment à moi et à mon parcours. Il m’a fait l’im­pres­sion d’être une personne très réservée, mais capable de commu­ni­quer avec beau­coup de naturel et d’hu­mour. Il plai­san­tait régu­liè­re­ment avec les membres de son équipe, tout en alter­nant avec des échanges beau­coup plus sérieux sur le dérou­le­ment de l’en­traî­ne­ment. » a déclaré l’Italien.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 11:44

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥