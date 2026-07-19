Vous ne connaissez proba­ble­ment pas encore son nom. Raffaele Cirunelli est un jeune espoir italien qui a eu la chance de servir de sparring‐partner à Jannik Sinner lors d’un entraî­ne­ment à Wimbledon.

Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis, le joueur de 18 ans est revenu sur cette expé­rience inou­bliable. Il a notam­ment raconté comment le numéro 1 mondial s’était montré parti­cu­liè­re­ment bien­veillant à son égard, n’hé­si­tant pas à lui prodi­guer quelques conseils tout en s’in­té­res­sant à son parcours.

« Oui, il m’a donné quelques conseils sur la façon de jouer sur ce gazon, qu’il connaît parfai­te­ment. Ensuite, il s’est montré très sympa­thique en s’in­té­res­sant égale­ment à moi et à mon parcours. Il m’a fait l’im­pres­sion d’être une personne très réservée, mais capable de commu­ni­quer avec beau­coup de naturel et d’hu­mour. Il plai­san­tait régu­liè­re­ment avec les membres de son équipe, tout en alter­nant avec des échanges beau­coup plus sérieux sur le dérou­le­ment de l’en­traî­ne­ment. » a déclaré l’Italien.