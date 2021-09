Journaliste pour le New‐York Times et récem­ment auteur d’un livre sur Roger Federer, ‘The Master’, Christopher Clarey est un person­nage bien connu du monde de la petite balle jaune. Récemment, il s’est exprimé sur le fameux débat du meilleur joueur de tous les temps, ou GOAT, et a visi­ble­ment préféré ne pas trop se mouiller. Son point de vue sur la montée en puis­sance de Djokovic est en revanche très intéressant.

« Je ne vais pas me prononcer sur qui est le meilleur de tous les temps. Mais Novak semble être le meilleur joueur en termes de résul­tats purs pour dési­gner qui est le meilleur joueur de cette époque. À mon avis, la présence de Federer et de Nadal a été à la fois un fardeau et une béné­dic­tion pour Djokovic. S’il était le seul joueur domi­nant du tennis, il ne serait pas devenu le joueur qu’il est maintenant. »