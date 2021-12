Après être revenu sur la forte riva­lité entre Roger Federer et Novak Djokovic, Christopher Clarey, jour­na­liste au New‐York Times, s’est cette fois exprimé sur le retour tant attendu du Suisse prévu pour l’été 2022. Mais Christopher, qui connaît bien Roger pour avoir écrit un livre sur lui, ne s’est pas montré très optimiste.

« Soyons bruta­le­ment honnête, il fait de son mieux pour revenir. Je ne pense pas qu’il aura le succès qu’il recherche et je ne serai pas surpris s’il aban­donne très bientôt. Mais son dernier match s’est soldé par une défaite en trois sets avec un 6–0, et ce n’est pas la dernière impres­sion que Roger veut laisser à Wimbledon. Ses chances de revenir à un très bon niveau sont minces. La concur­rence est beau­coup plus forte main­te­nant. Mais l’amour du jeu brûle toujours en lui. Et je sais qu’il veut essayer de revenir. Mais il faut savoir que Roger pose depuis long­temps les bases de sa carrière après le tennis. »