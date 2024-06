Invité à raconter une anec­dote concer­nant l’un des membres du Big 3, lors de sa récente inter­view accordée au site Fanpage, Claudio Pistolesi, ancien 71e joueur mondial et entraî­neur de Monica Seles et Robin Soderling, a évoqué ce moment souvent raconté par Toni Nadal concer­nant son neveu.

« J’ai suivi de nombreux cours d’en­traî­ne­ment avec Toni Nadal et je parle toujours du moment où il s’est rendu compte que Rafa était spécial et diffé­rent des autres. Il a raconté qu’une fois, le garçon était capi­taine de l’équipe des moins de 14 ans à Majorque et qu’ils étaient allés jouer un tournoi par équipe. Il est allé voir les autres parce que Rafa était le neveu, et il gagnait tous les matchs sur le score de 6–0, 6–0. À un moment donné, on lui a dit que Rafa perdait 6–0, 3–0. Toni est donc allé voir parce qu’il crai­gnait que Rafa se soit blessé. Et il a vu ce petit garçon en train de jouer avec une raquette cassée, pas les cordes mais le cadre. Il lui a donc dit de la changer, même si le match était déjà compromis. Après le match, Toni lui a dit : ‘Rafael, tu as 14 ans, comment peux‐tu ne pas comprendre que tu ne peux pas jouer avec une raquette cassée’, et Rafa a répondu : ‘Mais tonton, tu m’as dit que je ne devais pas cher­cher d’ex­cuses et que je devais assumer la respon­sa­bi­lité de ce que je faisais’. »