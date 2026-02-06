L’ancien joueur italien s’est exprimé chez nos amis de Tennis World Italia et son avis est assez inté­res­sant. Il compare la riva­lité entre Jannik et Carlitos à celle entre Björn et John, ce qui n’est pas dénoué de sens. S’il s’in­quiète aussi des propos prononcés par Jannik à la suite de sa défaite face à Djokovic, il essaye quand même de positiver.

« Le tennis est vrai­ment le sport du diable : Sinner avait gagné plus de points que Djokovic, et pour­tant Djokovic a remporté le match. Si tu ne convertis pas les balles de break, tu perds. C’est comme ça, il n’y a rien d’autre à dire. Sinner me fait penser à Björn Borg : le Suédois s’est retiré à 25 ans après McEnroe. Mais cette fois, j’en suis sûr, cela n’arrivera pas. Sinner conti­nuera, il se relè­vera et reviendra plus fort. Sinner‐Alcaraz c’est comme Borg‐McEnroe. Par la diffé­rence d’âge aussi, par le style aussi. Mais cette fois, l’histoire se dérou­lera différemment »