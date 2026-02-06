L’ancien joueur italien s’est exprimé chez nos amis de Tennis World Italia et son avis est assez intéressant. Il compare la rivalité entre Jannik et Carlitos à celle entre Björn et John, ce qui n’est pas dénoué de sens. S’il s’inquiète aussi des propos prononcés par Jannik à la suite de sa défaite face à Djokovic, il essaye quand même de positiver.
« Le tennis est vraiment le sport du diable : Sinner avait gagné plus de points que Djokovic, et pourtant Djokovic a remporté le match. Si tu ne convertis pas les balles de break, tu perds. C’est comme ça, il n’y a rien d’autre à dire. Sinner me fait penser à Björn Borg : le Suédois s’est retiré à 25 ans après McEnroe. Mais cette fois, j’en suis sûr, cela n’arrivera pas. Sinner continuera, il se relèvera et reviendra plus fort. Sinner‐Alcaraz c’est comme Borg‐McEnroe. Par la différence d’âge aussi, par le style aussi. Mais cette fois, l’histoire se déroulera différemment »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 12:48