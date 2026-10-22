Clément Chidekh, engagé cette semaine à Bruxelles, est en train de faire sensation en réalisant la meilleure semaine de sa carrière sur le circuit principal.
Qualifié pour les quarts de finale, le Français se rapproche progressivement du top 100 mondial, puisqu’il pointe actuellement à la 136e place au classement virtuel.
Il retrouvera ce jeudi, dans la capitale belge, Francisco Cerundolo, pour ce qui sera son premier affrontement face à un joueur du top 20.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, le Français a fait une révélation assez surprenante. Habitué au circuit secondaire, il a reconnu ne pas vraiment connaître son futur adversaire, puisqu’il regarde très peu de tennis à la télévision. Il pensait même devoir affronter le numéro un français, Arthur Fils !
« J’ai reçu deux messages juste après mon match et je pensais que je jouais contre Arthur Fils ! Mais Cerundolo, honnêtement, je ne le connais pas très bien. Je ne regarde pas beaucoup de tennis à la télé, à part le circuit Challenger, les joueurs que je côtoie et affronte. Après, c’est un joueur du top 30, ça fait toujours plaisir de pouvoir se frotter à des joueurs de ce calibre‐là. Et on va essayer de mettre les bons ingrédients, d’arriver avec un bon plan de jeu et de le gêner le plus possible » a déclaré le joueur Français.
Une anecdote assez amusante qui illustre parfaitement le quotidien d’un joueur habitué au circuit Challenger, désormais prêt à se mesurer aux meilleurs joueurs du monde.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 10:20