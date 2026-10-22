Clément Chidekh, engagé cette semaine à Bruxelles, est en train de faire sensa­tion en réali­sant la meilleure semaine de sa carrière sur le circuit principal.

Qualifié pour les quarts de finale, le Français se rapproche progres­si­ve­ment du top 100 mondial, puis­qu’il pointe actuel­le­ment à la 136e place au clas­se­ment virtuel.

Il retrou­vera ce jeudi, dans la capi­tale belge, Francisco Cerundolo, pour ce qui sera son premier affron­te­ment face à un joueur du top 20.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, le Français a fait une révé­la­tion assez surpre­nante. Habitué au circuit secon­daire, il a reconnu ne pas vrai­ment connaître son futur adver­saire, puis­qu’il regarde très peu de tennis à la télé­vi­sion. Il pensait même devoir affronter le numéro un fran­çais, Arthur Fils !

« J’ai reçu deux messages juste après mon match et je pensais que je jouais contre Arthur Fils ! Mais Cerundolo, honnê­te­ment, je ne le connais pas très bien. Je ne regarde pas beau­coup de tennis à la télé, à part le circuit Challenger, les joueurs que je côtoie et affronte. Après, c’est un joueur du top 30, ça fait toujours plaisir de pouvoir se frotter à des joueurs de ce calibre‐là. Et on va essayer de mettre les bons ingré­dients, d’ar­river avec un bon plan de jeu et de le gêner le plus possible » a déclaré le joueur Français.

Une anec­dote assez amusante qui illustre parfai­te­ment le quoti­dien d’un joueur habitué au circuit Challenger, désor­mais prêt à se mesurer aux meilleurs joueurs du monde.