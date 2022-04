Halluciné, comme beau­coup, par les perfor­mances de Carlos Alcaraz et son niveau de jeu à seule­ment 18 ans, Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport, est revenu sur le sacre de l’Espagnol à Barcelone après avoir joué la demie et la finale en l’es­pace de quelques heures.

« L’endurance, c’est quelque chose qui se déve­loppe. Et en général, on est de plus en plus endu­rant, plus la carrière avance. Il n’a aucun problème à tenir des matchs très longs, à enchaîner donc il récu­père aussi très vite. C’est hors du commun d’être capable de jouer 3h20 le matin et de gagner en finale l’après‐midi 6–3, 6–2. Si on ne savait pas qu’il avait joué le matin, on n’y aurait pas cru. »