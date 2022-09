Kim Clijsters s’est assez longue­ment exprimé pour Eurosport sur la retraite immi­nente de Roger Federer. Pour elle, le fait que le Suisse se lance en premier en prenant la diffi­cile déci­sion de mettre un terme à sa carrière pour­rait avoir un impact sur ses rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ces derniers sont pour­tant plus jeunes et ont surtout prouvé cette année en rempor­tant trois des quatre tour­nois du Grand Chelem qu’ils avaient encore les capa­cités pour étoffer leur immense palmarès.

« Je pense que la retraite de Federer va faire réflé­chir Nadal et Djokovic parce que l’un des trois s’est dit : ‘Ok, c’est fini pour moi, je m’éloigne de ça’, et cela fait réflé­chir. Ils sont humains, nous avons parlé de Rafa pendant un certain temps et nous nous sommes demandé s’il allait aban­donner, combien de temps encore il allait conti­nuer, donc cela va créer diffé­rentes pensées et diffé­rentes idées pour tous ces joueurs. Le fait qu’ils puissent concourir ensemble était incroyable », a noté la quadruple vain­queur en Grand Chelem.

Pour Rafa, tout dépendra en effet de son état de santé. Sur le papier, Nole semble bien parti pour s’ar­rêter en dernier.