Lors d’une discus­sion avec le jour­na­liste Christopher Clarey, rapportée par Tennis Uptodate, la quadruple lauréate en Grand Chelem, Kim Clijsters, a imaginé la vision de Rafael Nadal avec Roland‐Garros en point d’orgue.

« Il y a l’ob­jectif sur six à huit semaines, l’ob­jectif sur six mois, l’ob­jectif de l’année. Je ne peux pas parler au nom de Rafa, mais je suppose que c’est ce défi qui vous pousse à atteindre de petits objec­tifs, à faire des petits pas en avant. C’est en vous que cela se passe. Ce n’est pas parce qu’il a besoin de plus d’at­ten­tion ou de plus d’argent. Bien sûr, le titre est la fin de tout, mais c’est vrai­ment une ques­tion de petites étapes avant d’y arriver. »