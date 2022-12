Invitée du Craig Shapiro Tennis Podcast, Kim Clijsters s’est réjouie de la présence désor­mais certaine de Novak Djokovic lors du prochain Open d’Australie, du 16 au 29 janvier 2023. Admirative, la quadruple lauréate en Grand Chelem a insisté sur la force mentale du Serbe.

« J’ai entendu dire qu’il pouvait jouer l’Open d’Australie cette année, qu’il pourra y aller en 2023, et je suis sûre qu’il sera plus motivé que jamais pour essayer de le gagner à nouveau. C’est incroyable. Pour la façon dont il est capable de laisser beau­coup de choses néga­tives derrière lui et de les utiliser comme une force sur le court pour mieux jouer et être encore plus concentré, je l’ad­mire absolument. »