Le tennis italien est dans tous ses états depuis qu’il a appris que Jannik Sinner allait être finalement opéré du genou droit qui le fait souffrir depuis son sacre à Wimbledon en juillet dernier. Une opération chirurgicale qui s’est d’ailleurs déroulée avec succès même s’il va falloir attendre minimum trois mois avant de revoir le quintuple lauréate en Grand Chelem sur un court de tennis.
Interrogé sur cette nouvelle avant ses débuts en Coupe Davis avec l’Italien, Flavio Cobolli a semblé accuser le coup.
« Évidemment, nous ne connaissons pas les détails, il serait donc inutile que j’en parle. Je suis bien sûr désolé. Peut‐être que la convalescence va s’allonger un peu et qu’il restera donc encore sur la touche. C’est en tout cas un coup dur pour le tennis italien, car la présence de Jannik sur le circuit est très importante pour nous tous. Il fait partie intégrante de l’équipe même s’il n’est pas avec nous en ce moment ; j’espère qu’il se remettra le plus vite possible, car il nous manque en tant que joueur, mais aussi à tous les supporters italiens qui l’attendent. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 13:40