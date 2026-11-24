Le tennis italien est dans tous ses états depuis qu’il a appris que Jannik Sinner allait être fina­le­ment opéré du genou droit qui le fait souf­frir depuis son sacre à Wimbledon en juillet dernier. Une opéra­tion chirur­gi­cale qui s’est d’ailleurs déroulée avec succès même s’il va falloir attendre minimum trois mois avant de revoir le quin­tuple lauréate en Grand Chelem sur un court de tennis.

Interrogé sur cette nouvelle avant ses débuts en Coupe Davis avec l’Italien, Flavio Cobolli a semblé accuser le coup.

« Évidemment, nous ne connais­sons pas les détails, il serait donc inutile que j’en parle. Je suis bien sûr désolé. Peut‐être que la conva­les­cence va s’allonger un peu et qu’il restera donc encore sur la touche. C’est en tout cas un coup dur pour le tennis italien, car la présence de Jannik sur le circuit est très impor­tante pour nous tous. Il fait partie inté­grante de l’équipe même s’il n’est pas avec nous en ce moment ; j’espère qu’il se remettra le plus vite possible, car il nous manque en tant que joueur, mais aussi à tous les suppor­ters italiens qui l’attendent. »