Jouer Novak Djokovic en Grand Chelem peut être une expé­rience doulou­reuse, même main­te­nant que le Serbe a 38 ans. Il reste un adver­saire redou­table et presque imbat­table dans ce format.

Flavio Cobolli, en grande forme cette année, en a fait l’ex­pé­rience à Wimbledon. Mais l’Italien garde quand même un meilleur souvenir de cette rencontre plutôt que de son premier affron­te­ment contre Novak, lors duquel il avait vécu un vrai calvaire.

« Novak est mon idole depuis que j’ai commencé à jouer au tennis. Nous avons joué à Shanghai l’année dernière, et ce fut un désastre, car j’ai perdu 6–1, 6–2 en 45 minutes. J’étais nerveux pendant ce match, et j’étais plus confiant lors de notre rencontre il y a quelques semaines à Wimbledon. J’ai cru en moi et j’ai essayé de jouer mon jeu et d’être heureux sur le court. C’était l’un de mes meilleurs matchs. Je n’ai pas gagné, mais ce n’est jamais facile contre Novak en Majeur. Je suis satis­fait de mon parcours à Wimbledon et de mes résul­tats en 2025, surtout après un début diffi­cile à cause de ma bles­sure. J’ai changé mon jeu et mon état d’es­prit, et je suis main­te­nant ravi de concourir à ce stade. »