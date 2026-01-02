En 2025, Flavio Cobolli a clai­re­ment passé un cap tennis­ti­que­ment et s’ap­proche sans faire trop de bruit des cadors de l’ATP. A Wimbledon, l’Italien dispu­tait son tout premier quart de finale en Grand Chelem.

En marge de la United Cup, l’ac­tuel 22e joueur mondial a été inter­rogé sur la pers­pec­tive d’in­té­grer le top 10. Le natif de Florence a répondu avec assurance.

« C’est mon défi. C’est aussi mon objectif. Nous faisons de notre mieux pour rappro­cher autant que possible Lorenzo (Musetti) et Jannik (Sinner). Je sais que c’est diffi­cile », précise le Transalpin, dans des propos relayés par Eurosport Italie.