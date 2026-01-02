AccueilATPCobolli fait passer un message : "Entrer dans le top 10 est...
ATP

Cobolli fait passer un message : « Entrer dans le top 10 est mon objectif. Nous faisons de notre mieux pour nous rappro­cher de Sinner »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

80
Tennis : Us Open 2024 - Flavio Cobolli - Italie

En 2025, Flavio Cobolli a clai­re­ment passé un cap tennis­ti­que­ment et s’ap­proche sans faire trop de bruit des cadors de l’ATP. A Wimbledon, l’Italien dispu­tait son tout premier quart de finale en Grand Chelem. 

En marge de la United Cup, l’ac­tuel 22e joueur mondial a été inter­rogé sur la pers­pec­tive d’in­té­grer le top 10. Le natif de Florence a répondu avec assurance.

« C’est mon défi. C’est aussi mon objectif. Nous faisons de notre mieux pour rappro­cher autant que possible Lorenzo (Musetti) et Jannik (Sinner). Je sais que c’est diffi­cile », précise le Transalpin, dans des propos relayés par Eurosport Italie.

Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 13:40

Article précédent
Nouvelle tuile pour Arthur Fils en ce début de saison 2026
Article suivant
Retraité fin 2026, Wawrinka met les choses au clair : « J’ai annoncé que cette année serait ma dernière, mais il me reste encore une année complète de tennis. Il y a beau­coup de tour­nois à jouer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.