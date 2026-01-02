En 2025, Flavio Cobolli a clairement passé un cap tennistiquement et s’approche sans faire trop de bruit des cadors de l’ATP. A Wimbledon, l’Italien disputait son tout premier quart de finale en Grand Chelem.
En marge de la United Cup, l’actuel 22e joueur mondial a été interrogé sur la perspective d’intégrer le top 10. Le natif de Florence a répondu avec assurance.
« C’est mon défi. C’est aussi mon objectif. Nous faisons de notre mieux pour rapprocher autant que possible Lorenzo (Musetti) et Jannik (Sinner). Je sais que c’est difficile », précise le Transalpin, dans des propos relayés par Eurosport Italie.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 13:40