Flavio Cobolli traverse une période compliquée. En difficulté ces dernières semaines, l’Italien peine à retrouver la vivacité et la puissance qui font habituellement sa force. Après une saison probablement éprouvante, il va devoir trouver les ressources nécessaires pour se remobiliser et renouer avec la victoire.
Battu dès son entrée en lice par Adrian Mannarino hier, le joueur italien a malheureusement été la cible de messages d’une violence extrême sur les réseaux sociaux. Son père et entraîneur, Stefano Cobolli, a décidé de sortir du silence en partageant l’un de ces commentaires particulièrement choquants afin de tirer la sonnette d’alarme.
« Les Finals, on s’en fout ! Ton fils devrait avoir un cancer et mourir, sale **** de merde. »
Excédé par ces attaques, le père de Flavio a tenu à dénoncer publiquement ces comportements, appelant notamment les parents à surveiller davantage l’activité de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Selon lui, certains jeunes ne mesurent pas la portée de leurs mots ni les conséquences dramatiques qu’ils peuvent avoir sur les personnes qui les reçoivent.
« J’espère que ce message parviendra aux parents de Fabiola et de tous ces jeunes qui utilisent cet outil à mauvais escient. Nous sommes forts, nous sommes des sportifs et nous surmontons des obstacles bien plus importants qu’un commentaire Instagram. Mais beaucoup de personnes pourraient souffrir de ce genre de propos, et ce n’est pas juste ! Alors, chers parents, surveillons ce que font nos enfants, y compris sur les réseaux sociaux. Je pense que c’est important. » a déclaré Stefano Cobolli.
Un témoignage fort qui rappelle une nouvelle fois les dérives des réseaux sociaux et la violence à laquelle les sportifs professionnels sont parfois confrontés, bien au‐delà des terrains.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 11:40