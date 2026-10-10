Flavio Cobolli traverse une période compli­quée. En diffi­culté ces dernières semaines, l’Italien peine à retrouver la viva­cité et la puis­sance qui font habi­tuel­le­ment sa force. Après une saison proba­ble­ment éprou­vante, il va devoir trouver les ressources néces­saires pour se remo­bi­liser et renouer avec la victoire.

Battu dès son entrée en lice par Adrian Mannarino hier, le joueur italien a malheu­reu­se­ment été la cible de messages d’une violence extrême sur les réseaux sociaux. Son père et entraî­neur, Stefano Cobolli, a décidé de sortir du silence en parta­geant l’un de ces commen­taires parti­cu­liè­re­ment choquants afin de tirer la sonnette d’alarme.

Il grido di allarme lanciato oggi da Stefano Cobolli non deve passare inos­ser­vato, fermo restando che non è di certo il primo e tanto meno sarà l’ultimo.



Augurare la morte del pros­simo tramite i social media rappre­senta una prassi sempre più diffusa che non può più essere… pic.twitter.com/9fnPAdBsPK — Massimiliano Ambesi (@max_ambesi) October 9, 2026

« Les Finals, on s’en fout ! Ton fils devrait avoir un cancer et mourir, sale **** de merde. »

Excédé par ces attaques, le père de Flavio a tenu à dénoncer publi­que­ment ces compor­te­ments, appe­lant notam­ment les parents à surveiller davan­tage l’ac­ti­vité de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Selon lui, certains jeunes ne mesurent pas la portée de leurs mots ni les consé­quences drama­tiques qu’ils peuvent avoir sur les personnes qui les reçoivent.

« J’espère que ce message parviendra aux parents de Fabiola et de tous ces jeunes qui utilisent cet outil à mauvais escient. Nous sommes forts, nous sommes des spor­tifs et nous surmon­tons des obstacles bien plus impor­tants qu’un commen­taire Instagram. Mais beau­coup de personnes pour­raient souf­frir de ce genre de propos, et ce n’est pas juste ! Alors, chers parents, surveillons ce que font nos enfants, y compris sur les réseaux sociaux. Je pense que c’est impor­tant. » a déclaré Stefano Cobolli.

Un témoi­gnage fort qui rappelle une nouvelle fois les dérives des réseaux sociaux et la violence à laquelle les spor­tifs profes­sion­nels sont parfois confrontés, bien au‐delà des terrains.