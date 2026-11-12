Flavio Cobolli s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les Nitto ATP Finals, au terme d’une saison exceptionnelle, marquée notamment par sa finale à Roland‐Garros, perdue face à Alexander Zverev.
Interrogé par le quotidien italien Corriere della Sera avant le début de la compétition, le joueur de 24 ans est revenu sur sa relation avec son compatriote Jannik Sinner, qui ne pourra pas défendre son titre cette année à Turin.
Cobolli a notamment tenu à souligner la bienveillance de l’ancien numéro 1 mondial, qui n’hésite pas à prendre de ses nouvelles et à lui témoigner son soutien dans les moments difficiles.
« J’ai reçu un très beau message de sa part lorsque je me suis blessé à Vienne. Il m’a écrit : “Ti voglio bene” (“Je t’aime fort”). Jannik n’est pas à Turin, mais c’est comme s’il y était. Et quand il prend de mes nouvelles, cela compte énormément pour moi. »
Une belle preuve d’amitié et de respect entre les deux Italiens.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 16:20