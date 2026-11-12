Flavio Cobolli s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les Nitto ATP Finals, au terme d’une saison excep­tion­nelle, marquée notam­ment par sa finale à Roland‐Garros, perdue face à Alexander Zverev.

Interrogé par le quoti­dien italien Corriere della Sera avant le début de la compé­ti­tion, le joueur de 24 ans est revenu sur sa rela­tion avec son compa­triote Jannik Sinner, qui ne pourra pas défendre son titre cette année à Turin.

Cobolli a notam­ment tenu à souli­gner la bien­veillance de l’an­cien numéro 1 mondial, qui n’hé­site pas à prendre de ses nouvelles et à lui témoi­gner son soutien dans les moments difficiles.

🎙️« Has Jannik Sinner been in touch ? »



Flavio Cobolli : « I received a lovely message from him when I got injured in Vienna— ‘Ti voglio bene,’ he wrote. Jannik isn’t in Turin, but it’s as if he were. And when he reaches out, it means a lot to me. »



Via Corriere Della Sera pic.twitter.com/hsJqMrkYyB — jannik sinner files (@jannik_files) November 12, 2026

« J’ai reçu un très beau message de sa part lorsque je me suis blessé à Vienne. Il m’a écrit : “Ti voglio bene” (“Je t’aime fort”). Jannik n’est pas à Turin, mais c’est comme s’il y était. Et quand il prend de mes nouvelles, cela compte énor­mé­ment pour moi. »

Une belle preuve d’amitié et de respect entre les deux Italiens.