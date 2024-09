Remplaçant de la Team Europe lors de la septième édition de la Laver Cup à Berlin le week‐end dernier, Flavio Cobolli (32e) a raconté cette expé­rience forcé­ment spéciale à l’ATP.

« Je connais­sais bien Carlos. Nous avons le même âge et nous nous connais­sons très bien. Nous avons une bonne rela­tion. Je préfère parler d’autres choses que de tennis avec lui, mais j’ai demandé beau­coup de choses à Dimitrov et à Zverev. Des gars qui ont un peu plus d’ex­pé­rience. Bien sûr, Carlos est déjà une légende de notre sport, mais nous préfé­rons parler de foot­ball ou d’autres choses pour l’ins­tant ! », a avoué l’Italien de 22 ans.