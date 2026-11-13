Qualifié pour la toute première fois de sa carrière pour le Masters, qui a en plus lieu chez lui, en Italie, à Turin, Flavio Cobolli a accordé un long entre­tien au quoti­dien de son pays, le Corriere della Sera.

Interrogé sur les critiques concer­nant la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev, l’ac­tuel 6e au clas­se­ment ATP a tenu à défendre son collègues même s’il estime que Sinner et Alcaraz restent meilleurs.

« Si tu termines l’année au sommet, les critiques n’ont plus lieu d’être. Beaucoup de joueurs ont été blessés, tandis que lui est resté indemne. Cela signifie qu’il a mieux travaillé que les autres à tous les égards. Jannik et Carlos restent les meilleurs à mes yeux, mais cela ne signifie pas pour autant que Sascha soit un usur­pa­teur du trône. Ne pas se blesser à ce niveau est une qualité énorme. Zverev a dû attendre long­temps son heure et il mérite d’en profiter pleinement. »