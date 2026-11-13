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Cobolli sur la place de numéro 1 mondial de Zverev : « Alcaraz et Sinner restent les meilleurs à mes yeux, mais… »

Par
Thomas S
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Qualifié pour la toute première fois de sa carrière pour le Masters, qui a en plus lieu chez lui, en Italie, à Turin, Flavio Cobolli a accordé un long entre­tien au quoti­dien de son pays, le Corriere della Sera.

Interrogé sur les critiques concer­nant la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev, l’ac­tuel 6e au clas­se­ment ATP a tenu à défendre son collègues même s’il estime que Sinner et Alcaraz restent meilleurs. 

« Si tu termines l’année au sommet, les critiques n’ont plus lieu d’être. Beaucoup de joueurs ont été blessés, tandis que lui est resté indemne. Cela signifie qu’il a mieux travaillé que les autres à tous les égards. Jannik et Carlos restent les meilleurs à mes yeux, mais cela ne signifie pas pour autant que Sascha soit un usur­pa­teur du trône. Ne pas se blesser à ce niveau est une qualité énorme. Zverev a dû attendre long­temps son heure et il mérite d’en profiter pleinement. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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