Qualifié pour la toute première fois de sa carrière pour le Masters, qui a en plus lieu chez lui, en Italie, à Turin, Flavio Cobolli a accordé un long entretien au quotidien de son pays, le Corriere della Sera.
Interrogé sur les critiques concernant la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev, l’actuel 6e au classement ATP a tenu à défendre son collègues même s’il estime que Sinner et Alcaraz restent meilleurs.
« Si tu termines l’année au sommet, les critiques n’ont plus lieu d’être. Beaucoup de joueurs ont été blessés, tandis que lui est resté indemne. Cela signifie qu’il a mieux travaillé que les autres à tous les égards. Jannik et Carlos restent les meilleurs à mes yeux, mais cela ne signifie pas pour autant que Sascha soit un usurpateur du trône. Ne pas se blesser à ce niveau est une qualité énorme. Zverev a dû attendre longtemps son heure et il mérite d’en profiter pleinement. »
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 17:37