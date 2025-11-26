Dans des propos relayés par Ubitennis après sa semaine de rêve en Coupe Davis à Bologne, où il a été l’un des grands artisans du troisième titre consécutif de l’Italie, Flavio Cobolli a exprimé toute sa fierté.
« Je n’avais jamais ressenti une émotion aussi forte, tout un stade qui scande mon nom. Je me suis amusé, même quand je devais rattraper un set contre Munar, j’apprenais. J’ai compris qu’on ne gagne pas toujours la Coupe Davis avec des champions. Alcaraz n’a pas gagné à Malaga, cette année Zverev a perdu en demi‐finale. J’ai compris qu’il fallait un attachement particulier au maillot et une envie de gagner qui dépasse vos propres qualité. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 15:59