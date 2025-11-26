Dans des propos relayés par Ubitennis après sa semaine de rêve en Coupe Davis à Bologne, où il a été l’un des grands arti­sans du troi­sième titre consé­cutif de l’Italie, Flavio Cobolli a exprimé toute sa fierté.

« Je n’avais jamais ressenti une émotion aussi forte, tout un stade qui scande mon nom. Je me suis amusé, même quand je devais rattraper un set contre Munar, j’ap­pre­nais. J’ai compris qu’on ne gagne pas toujours la Coupe Davis avec des cham­pions. Alcaraz n’a pas gagné à Malaga, cette année Zverev a perdu en demi‐finale. J’ai compris qu’il fallait un atta­che­ment parti­cu­lier au maillot et une envie de gagner qui dépasse vos propres qualité. »