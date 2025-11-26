AccueilATPCobolli, tout en confiance : "Alcaraz n'a pas gagné à domicile l'année...
ATP

Cobolli, tout en confiance : « Alcaraz n’a pas gagné à domi­cile l’année dernière, Zverev a perdu en demies cette année. J’ai compris qu’on ne gagne pas toujours la Coupe Davis avec des champions »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1191

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa semaine de rêve en Coupe Davis à Bologne, où il a été l’un des grands arti­sans du troi­sième titre consé­cutif de l’Italie, Flavio Cobolli a exprimé toute sa fierté. 

« Je n’avais jamais ressenti une émotion aussi forte, tout un stade qui scande mon nom. Je me suis amusé, même quand je devais rattraper un set contre Munar, j’ap­pre­nais. J’ai compris qu’on ne gagne pas toujours la Coupe Davis avec des cham­pions. Alcaraz n’a pas gagné à Malaga, cette année Zverev a perdu en demi‐finale. J’ai compris qu’il fallait un atta­che­ment parti­cu­lier au maillot et une envie de gagner qui dépasse vos propres qualité. »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 15:59

Article précédent
Le choix de Bublik fait parler : « Avec tout le respect que je dois à toutes les opinions, comment construire le joueur parfait sans citer ni Federer ni Nadal ? », s’in­ter­roge José Moron
Article suivant
Medvedev : « Au fond de moi, je suis un peu content de ne pas avoir gagné ce match, car cela aurait été très moche de ma part envers lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.