Récemment de passage dans le podcast Big T sur Tennis Channel aux côtés notam­ment de Brad Gilbert, l’an­cienne 9e joueuse mondiale, Coco Vandeweghe, n’a pas hésité à criti­quer Taylor Fritz pour sa programmation.

Alors que le joueur améri­cain a récem­ment souf­fert du genou et des obliques, il a quand même tenu à s’ali­gner cette semaine sur l’ATP 250 de Delray Beach, quelques jours seule­ment après sa défaite en finale du tournoi de Dallas face à Ben Shelton.

Un choix choix tout simple­ment stupide et certai­ne­ment motivé par l’argent pour Vandeweghe, le tout à moins de deux semaines du Masters 1000 d’Indian Wells.

« Je pense que c’est stupide. Je pense que c’est stupide parce qu’il a subi une opéra­tion au genou. Je sais que c’est une bles­sure diffé­rente, au niveau des obliques, mais il est beau­coup trop jeune pour se forcer à jouer malgré ces bles­sures dans ces tour­nois. Je pense que pour un Grand Chelem, abso­lu­ment. Il faut se forcer. Mais il sait qu’Indian Wells est l’un de ses tour­nois préférés, le plus impor­tant à ses yeux, connais­sant Taylor comme je le connais, ayant grandi avec son père, Guy Fritz, comme premier entraî­neur, le désert était sa deuxième maison, et il veut bien jouer là‐bas. Alors pour­quoi sacri­fier une série de victoires consé­cu­tives, comme il l’a fait en se rendant en Australie, déjà blessé ? Pour moi, cela n’a tout simple­ment aucun sens. Il a proba­ble­ment des garan­ties à Dallas et à Delray pour se présenter et jouer. L’argent est‐il vrai­ment le seul facteur déter­mi­nant ? Lui seul peut répondre à cette ques­tion, mais vous savez ce qui se passe. Il est impos­sible qu’il ne soit pas payé pour ces deux tour­nois améri­cains. Je pense qu’il jouera tous les matchs de la saison sur terre battue et que tout le monde s’ar­ra­chera les cheveux, comme l’année dernière. »