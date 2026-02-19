Récemment de passage dans le podcast Big T sur Tennis Channel aux côtés notamment de Brad Gilbert, l’ancienne 9e joueuse mondiale, Coco Vandeweghe, n’a pas hésité à critiquer Taylor Fritz pour sa programmation.
Alors que le joueur américain a récemment souffert du genou et des obliques, il a quand même tenu à s’aligner cette semaine sur l’ATP 250 de Delray Beach, quelques jours seulement après sa défaite en finale du tournoi de Dallas face à Ben Shelton.
Un choix choix tout simplement stupide et certainement motivé par l’argent pour Vandeweghe, le tout à moins de deux semaines du Masters 1000 d’Indian Wells.
« Je pense que c’est stupide. Je pense que c’est stupide parce qu’il a subi une opération au genou. Je sais que c’est une blessure différente, au niveau des obliques, mais il est beaucoup trop jeune pour se forcer à jouer malgré ces blessures dans ces tournois. Je pense que pour un Grand Chelem, absolument. Il faut se forcer. Mais il sait qu’Indian Wells est l’un de ses tournois préférés, le plus important à ses yeux, connaissant Taylor comme je le connais, ayant grandi avec son père, Guy Fritz, comme premier entraîneur, le désert était sa deuxième maison, et il veut bien jouer là‐bas. Alors pourquoi sacrifier une série de victoires consécutives, comme il l’a fait en se rendant en Australie, déjà blessé ? Pour moi, cela n’a tout simplement aucun sens. Il a probablement des garanties à Dallas et à Delray pour se présenter et jouer. L’argent est‐il vraiment le seul facteur déterminant ? Lui seul peut répondre à cette question, mais vous savez ce qui se passe. Il est impossible qu’il ne soit pas payé pour ces deux tournois américains. Je pense qu’il jouera tous les matchs de la saison sur terre battue et que tout le monde s’arrachera les cheveux, comme l’année dernière. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 17:47