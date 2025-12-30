AccueilATPCoco Vandeweghe : "Il serait intéressant de voir si Sinner et Alcaraz...
Coco Vandeweghe : « Il serait inté­res­sant de voir si Sinner et Alcaraz vont inverser les rôles à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros l’année prochaine, comme ils l’ont fait à Wimbledon et à l’US Open cette année »

Jean Muller
Par Jean Muller

L’ancienne joueuse améri­caine, elle a été 9ème joueuse mondiale, parti­cipe de plus en plus à des podcasts pour commenter l’ac­tua­lité tennis­tique. Au sujet de l’année qui vient, son seule problème n’est pas de douter de Sinner et Alcaraz mais plutôt de savoir comment ils vont de partager le gâteau.

« Je ne vois pas pour­quoi Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne pour­raient pas tous deux y parvenir cette année ! Il serait inté­res­sant de voir les deux rivaux inverser les rôles à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros l’année prochaine, comme ils l’ont fait à Wimbledon et à l’US Open cette année. », cela veut clai­re­ment dire que Coco ne voit qui pour­rait bous­culer les deux ténors du tour.

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 11:12

