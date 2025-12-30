L’ancienne joueuse américaine, elle a été 9ème joueuse mondiale, participe de plus en plus à des podcasts pour commenter l’actualité tennistique. Au sujet de l’année qui vient, son seule problème n’est pas de douter de Sinner et Alcaraz mais plutôt de savoir comment ils vont de partager le gâteau.
« Je ne vois pas pourquoi Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne pourraient pas tous deux y parvenir cette année ! Il serait intéressant de voir les deux rivaux inverser les rôles à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros l’année prochaine, comme ils l’ont fait à Wimbledon et à l’US Open cette année. », cela veut clairement dire que Coco ne voit qui pourrait bousculer les deux ténors du tour.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 11:12