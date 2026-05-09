C’est lors d’une intervention au podcast « The Big T Podcast » d’Andy Roddick que Coco a analysé l’attitude globale d’Alexandre Zverev. Pour elle, le joueur allemand a dépassé les limites.
« C’est intenable ce que dit Zverev. Il n’est pas au niveau de Sinner, Alcaraz ou Djokovic, car il lui manque une chose essentielle : un titre du Grand Chelem. Il s’en est approché et a même été numéro deux mondial, mais c’est l’absence de Grand Chelem qui fait toute la différence pour entrer au Panthéon du tennis. Marcelo Ríos a atteint la première place mondiale, mais il n’y entrera pas car il n’a pas remporté de Grand Chelem. Ce n’est pas juste que, malgré les titres remportés par Djokovic, Alcaraz et Sinner, Zverev puisse pouvoir se mettre à leur niveau. L’a‐t‐il dit intentionnellement ? Je le crois, je pense sincèrement qu’il a un ego démesuré »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 11:20