C’est lors d’une inter­ven­tion au podcast « The Big T Podcast » d’Andy Roddick que Coco a analysé l’at­ti­tude globale d’Alexandre Zverev. Pour elle, le joueur alle­mand a dépassé les limites.

« C’est inte­nable ce que dit Zverev. Il n’est pas au niveau de Sinner, Alcaraz ou Djokovic, car il lui manque une chose essen­tielle : un titre du Grand Chelem. Il s’en est approché et a même été numéro deux mondial, mais c’est l’ab­sence de Grand Chelem qui fait toute la diffé­rence pour entrer au Panthéon du tennis. Marcelo Ríos a atteint la première place mondiale, mais il n’y entrera pas car il n’a pas remporté de Grand Chelem. Ce n’est pas juste que, malgré les titres remportés par Djokovic, Alcaraz et Sinner, Zverev puisse pouvoir se mettre à leur niveau. L’a‐t‐il dit inten­tion­nel­le­ment ? Je le crois, je pense sincè­re­ment qu’il a un ego démesuré »