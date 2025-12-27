À l’aube de la saison 2026, Tennis Channel a invité ses analystes a donné leur opinion sur les chances de Novak Djokovic de décrocher un 25ème Grand Chelem en carrière. L’ancienne numéro neuf mondiale Coco Vandeweghe s’est montré catégorique. L’Américaine ne voit pas le Djoker en capacité de rivaliser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en majeur.
« Je déteste parier contre le GOAT, mais je vais devoir dire non. Je pense que la domination de Sinner et Alcaraz est tout simplement trop forte pour être surmontée, surtout dans un format Grand Chelem au meilleur des cinq sets. Djokovic a atteint quatre demi‐finales en 2025 et en a perdu trois, contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ».
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 15:16