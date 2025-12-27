À l’aube de la saison 2026, Tennis Channel a invité ses analystes a donné leur opinion sur les chances de Novak Djokovic de décro­cher un 25ème Grand Chelem en carrière. L’ancienne numéro neuf mondiale Coco Vandeweghe s’est montré caté­go­rique. L’Américaine ne voit pas le Djoker en capa­cité de riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en majeur.

« Je déteste parier contre le GOAT, mais je vais devoir dire non. Je pense que la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz est tout simple­ment trop forte pour être surmontée, surtout dans un format Grand Chelem au meilleur des cinq sets. Djokovic a atteint quatre demi‐finales en 2025 et en a perdu trois, contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ».