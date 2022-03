Nicolas Mahut avait déjà été l’un des premiers à lancer des initia­tives et faire entendre sa voix dans l’af­faire Peng Shuai. Aujourd’hui, il est forcé­ment touché par l’his­toire de Serhiy Stakhovsky, l’an­cien 31e mondial retraité depuis le début d’année, rentré en Ukraine lais­sant sa femme et ses enfants pour défendre son pays face à l’armée russe.

Le Français a appelé Stakhovsky, qui confiait récem­ment avoir reçu aussi un SMS de Novak Djokovic mais pas de réponse de Roger Federer Rafael Nadal.

« Évidemment qu’on suit ça, on est très soli­daires. Quand je vois »Stakho », que j’ai eu au télé­phone avant qu’il ne prenne sa déci­sion, on se sent très proche et on est inquiet pour lui », a déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe Mahut, égale­ment ambas­sa­deur d’un programme de soli­da­rité lancé par la FFT, appelé « Le Tennis Français pour l’Ukraine et la Paix ».