Presque un mois après avoir décidé de se séparer de Juan Carlos Ferrero, son mentor et entraî­neur depuis sept ans, Carlos Alcaraz a suscité une vague d’in­ter­ro­ga­tion, voire d’in­di­gna­tion, auprès de certains de ses fans.

Qualifié d’in­grat, notam­ment après sa récente publi­ca­tion Instagram résu­mant sa glorieuse année 2025 où Ferrero n’ap­pa­raît sur aucune des 20 photos, le numéro 1 mondial va désor­mais devoir faire face à un peu plus de défiance de la part de la commu­nauté de la petite balle jaune. Ce qui n’était pas le cas depuis le début de sa carrière.

Une nouvelle donne résumé en quelques lignes par notre confrère, Sebastian Fest, rédac­teur en chef du site ClayTenis.

« Alcaraz a perdu son inno­cence à l’âge de 22 ans, pendant ces jours tumul­tueux de décembre où bon nombre de ses fans les plus fidèles ont déclaré qu’ils reti­raient leur admi­ra­tion incon­di­tion­nelle. Pendant de nombreuses années, Roger Federer a affirmé qu’il n’avait pas besoin d’en­traî­neur, et il est vrai que la figure de l’« entraî­neur » dans le tennis est relé­guée au second plan par rapport au pouvoir de l’en­traî­neur dans le foot­ball. C’est préci­sé­ment pour cette raison que l’agi­ta­tion suscitée par la fin étrange des sept années de Ferrero en tant qu’en­traî­neur d’Alcaraz est si frap­pante. Comme Rafael Nadal après son accord avec le tennis saou­dien, de nombreux fans d’Alcaraz ont pris leurs distances avec lui à cause de ce qui s’est passé avec Ferrero. »