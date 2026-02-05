Le phéno­mène Moïse Kouamé est en marche.

Depuis que certains gros médias ont décidé d’en faire un sujet récur­rent, les avis fusent de partout alors qu’il s’agit presque simple­ment d’un joueur doué âgé de 16 ans qui entame sa carrière bien soutenu par le système trico­lore, ce qui n’est pas un reproche.

De plus, main­te­nant qu’il est bibe­ronné par Richard Gasquet, Moïse a vrai­ment toutes les cartes en main pour avancer. C’est aussi pour cela peut‐être qu’il voit ses ambi­tions à la hausse comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Le plus dur commence main­te­nant. C’est vrai­ment main­te­nant qu’il va falloir que je mette les bouchées doubles, pour travailler encore plus, plus dur, plus long­temps et on verra la suite. Ma saison n’est pas encore plani­fiée complè­te­ment. J’irai à Pau et Lille (deux Challengers ce mois‐ci), mais la suite reste encore incer­taine. J’espère avoir le niveau pour jouer plus de 250, 500, 1000 et peut‐être même Grand Chelem mais, pour ça, il faut que je sois prêt et donc que je bosse »