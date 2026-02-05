Le phénomène Moïse Kouamé est en marche.
Depuis que certains gros médias ont décidé d’en faire un sujet récurrent, les avis fusent de partout alors qu’il s’agit presque simplement d’un joueur doué âgé de 16 ans qui entame sa carrière bien soutenu par le système tricolore, ce qui n’est pas un reproche.
De plus, maintenant qu’il est biberonné par Richard Gasquet, Moïse a vraiment toutes les cartes en main pour avancer. C’est aussi pour cela peut‐être qu’il voit ses ambitions à la hausse comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.
« Le plus dur commence maintenant. C’est vraiment maintenant qu’il va falloir que je mette les bouchées doubles, pour travailler encore plus, plus dur, plus longtemps et on verra la suite. Ma saison n’est pas encore planifiée complètement. J’irai à Pau et Lille (deux Challengers ce mois‐ci), mais la suite reste encore incertaine. J’espère avoir le niveau pour jouer plus de 250, 500, 1000 et peut‐être même Grand Chelem mais, pour ça, il faut que je sois prêt et donc que je bosse »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 10:53