Nous vous avions relayé l’in­for­ma­tion publiée par les médias grecs selon laquelle Stefanos Tsitsipas ne serait plus proche de Patrick Mouratoglou et qu’il avait rompu son parte­na­riat. Cette infor­ma­tion avait été démentie plus tard par l’aca­démie de l’an­cien coach de Serena Williams.

Or, derniè­re­ment, Stefanos a publié un vlog où on peut le voir s’en­trainer à Dubaï.

Et « bizar­re­ment », cette prépa­ra­tion à Dubaï n’a pas lieu sur les courts de l’an­tenne de l’aca­démie Mouratoglou au Moyen‐Orient.

En même temps, on peut le voir travailler avec son prépa­ra­teur physique qui arbore les couleurs de l’aca­démie, enfin presque, puis­qu’il est habillé en Asics qui n’est plus sponsor de la Mouratoglou Academy.

Difficile donc de savoir s’il y a divorce ou pas ce qui ne chan­ge­rait rien à l’am­bi­tion de Stefanos, ni de Patrick qui est main­te­nant eu chevet d’Holger Rune qui sera 8e mondial ce lundi.