Interrogé par Tennis365 avant le Masters 1000 d’Indian Wells (5 au 16 mars), Marcus Buckland, commen­ta­teur bien connu et respecté au Royaume‐Uni, a exprimé ses doutes concer­nant l’état de forme actuel de Novak Djokovic, qui n’a d’ailleurs pas été épargné par le tirage au sort.

« Tout dépendra de sa condi­tion physique. J’ai vu des images de lui en train de boiter, donc nous ne savons pas exac­te­ment où il en est physi­que­ment avant Indian Wells. Il y a un ou deux points d’in­ter­ro­ga­tion. Le gars est presque surhu­main, mais il ne peut pas conti­nuer éter­nel­le­ment et il a soudai­ne­ment commencé à avoir un peu plus de mal à faire ce qu’il veut faire. Il est diffi­cile de trouver son meilleur niveau si son corps ne lui permet pas de le faire. Avec son expé­rience et il a évidem­ment la possi­bi­lité de défier n’im­porte qui lors­qu’il est à son meilleur niveau, mais cela devient de plus en plus diffi­cile. Il fera tout ce qu’il peut pour être aussi en forme que possible et, à Roland Garros et à Wimbledon, s’il béné­ficie d’un tirage au sort favo­rable et si son corps ne le laisse pas tomber, il aura bien sûr une chance de s’imposer. »