Mais que se passe‐t‐il à Brazzaville, capi­tale de la République du Congo ?

Alors qu’un tournoi de caté­gorie Challenger a lui cette semaine, ce dernier a été inter­rompu ce mardi suite à plusieurs coups de feu et l’uti­li­sa­tion de gaz lacry­mo­gène juste à côtés des courts où des matchs avaient lieu (voir en haut à droite de la vidéo ci‐dessous).

(tw // tear gas, shoo­ting)



Oh my God, did I just see probs tear gas delayed play in Brazzaville Ch



The matches resumed alr as I speak, just brief inter­rup­tion. But idk why it felt like tear gas to me but idk??



🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/qcdphUQcNn https://t.co/OhuKG6v7f4