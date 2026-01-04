Journaliste serbe bien connu du monde du tennis, Sasa Ozmo suit Novak Djokovic depuis de nombreuses années. Et dans un entretien accordé à Express, il donne son ressenti sur la manière dont son compatriote pourrait annoncer sa fin de carrière.
« Connaissant Novak, il ne fera pas la même annonce que Nadal. Il fera de son mieux pour organiser une tournée d’adieu, peut‐être pour se rendre dans certains endroits qu’il n’a pas beaucoup visités en tant que joueur et dans certains de ses tournois préférés. Je ne m’attends pas à ce que ce soit une année complète, disons une année de retraite, comme celle de Kobe Bryant, par exemple, mais quelques tournois ; je ne pense pas que ce sera brutal. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 13:12