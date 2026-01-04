AccueilATP"Connaissant Djokovic, il ne fera pas la même chose que Nadal. Je...
« Connaissant Djokovic, il ne fera pas la même chose que Nadal. Je ne pense pas que ce sera brutal », explique le jour­na­liste serbe Sasa Ozmo

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Journaliste serbe bien connu du monde du tennis, Sasa Ozmo suit Novak Djokovic depuis de nombreuses années. Et dans un entre­tien accordé à Express, il donne son ressenti sur la manière dont son compa­triote pour­rait annoncer sa fin de carrière. 

« Connaissant Novak, il ne fera pas la même annonce que Nadal. Il fera de son mieux pour orga­niser une tournée d’adieu, peut‐être pour se rendre dans certains endroits qu’il n’a pas beau­coup visités en tant que joueur et dans certains de ses tour­nois préférés. Je ne m’at­tends pas à ce que ce soit une année complète, disons une année de retraite, comme celle de Kobe Bryant, par exemple, mais quelques tour­nois ; je ne pense pas que ce sera brutal. »

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 13:12

