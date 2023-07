Toujours dans le dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », Jimmy Connors a rela­ti­visé l’im­pact de la victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic à Wimbledon. Pour l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem, qui envoie un message aux joueurs actuels, il faut attendre avant de parler de « chan­ge­ment d’ère ».

« Il arrive un moment où beau­coup de gens pensent que Djokovic en a assez. Pour moi, c’est de la foutaise. Ils pensent qu’il en a peut‐être assez et qu’il est temps que quel­qu’un d’autre prenne la relève. Je vois les choses diffé­rem­ment, je leur dis : ‘Tuez‐le’. Tant que Rafael Nadal et Novak Djokovic joue­ront, il n’y aura pas de chan­ge­ment d’ère », a estimé l’Américain, égale­ment auteur d’une phrase forte et marquante sur la supré­matie de Nole.