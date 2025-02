Présente comme un futur grand, le talen­tueux cana­dien a eu des problèmes de bles­sures et une grosse période de doutes alors qu’il avait atteint le Top 10. Certains ne misaient même plus sur lui mais il a fait taire ses critiques derniè­re­ment en s’im­po­sant à Dallas. Ce succès confir­mait ses récents progrès. Du coup, Jimmy Connors se remet à y croire.

« Nous l’avons beau­coup encou­ragé pendant un certain nombre d’an­nées. Je pensais qu’il avait le talent néces­saire pour atteindre le sommet et gagner, ou au moins disputer, les titres du Grand Chelem. Mais il a été victime de quelques bles­sures et main­te­nant il est clair qu’il revient. Peut‐être que c’est un nouveau départ. Après avoir été encensé puis battu, il est revenu à une réalité et sait tous les efforts qu’il a accompli. Après on sait déjà qu’il a le talent pour atteindre les sommets. J’espère que cela va conti­nuer pour lui car j’ai toujours pensé qu’il avait un jeu qui pouvait défier les meilleurs »