Alors que Novak Djokovic vient d’in­té­grer le cercle très fermé des joueurs ayant remporté au moins 1000 victoires en carrière, après son succès face à Ruud en demi‐finale du Masters 1000 de Rome, il est inté­res­sant de se pencher sur les meilleurs ratio victoires‐défaites de cette liste prestigieuse.

Et force est de constater que Jimmy Connors (85,9%) et Ivan Lendl (83,4%) possèdent une meilleure moyenne que le Big 3 au moment où ils ont atteint cette barre plus que symbo­lique des 1000 victoires. Ils devancent donc Rafael Nadal (83,3%), Novak Djokovic (83,1%) et Roger Federer (81,5%), bon dernier de ce classement.