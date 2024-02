Lors du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », Jimmy Conors est revenu sur la finale de l’Open d’Australie entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev. S’il pense que Novak Djokovic est loin d’avoir dit son dernier mot, l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem voit avec posi­ti­visme ce chan­ge­ment d’ère qui se profile petit à petit.

« Ne pas avoir un Federer, un Nadal ou un Djokovic en finale d’un tournoi du Grand Chelem, c’est diffé­rent. Il est évident qu’à eux trois, ils ont régné sur les tour­nois du Grand Chelem au cours des 15 dernières années et le fait d’avoir une finale où aucun des trois n’était présent a suscité un peu plus d’in­térêt et a permis à d’autres personnes de regarder. Le tennis a égale­ment besoin de cela. Les fans aiment leurs cham­pions, les vain­queurs et ceux qui ont établi des records. Mais ils veulent aussi savoir qui les rempla­cera quand ils ne seront plus là. Et je pense qu’ils s’en rendent compte aujourd’hui. Ils ont eu une bonne vision des jeunes qui montent ».